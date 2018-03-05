Операторов связи и энергетиков просят приостановить плановые работы на сетях во время выборов

rostelecom.ru

Операторов связи и организации смежных отраслей просят не проводить плановые работы на сетях с 16 марта до 20 марта 2018.

В ходе проведения выборов президента России избирательные комиссии должны быть обеспечены бесперебойной связью, в том числе, сети Интернет. Надежные каналы связи необходимы, в том числе, для организации видеонаблюдения и трансляции изображения в Интернете.

Плановые работы простят не проводить с 00 часов 00 минут 16 марта 2018 года до 23 часов 59 минут 20 марта 2018.