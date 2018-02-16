Тюменским лицеистам рассказали о подготовке выборов президента РФ

Тюменским лицеистам рассказали о подготовке выборов президента РФ. Фото ИА "Тюменская линия"

Члены областной избирательной комиссии рассказали учащимся лицея Тюменского индустриального университета, как в регионе идет подготовка к выборам президента РФ.

В комиссии, как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, прошел день открытых дверей.

"Это мероприятие прошло в рамках Всероссийского дня молодого избирателя, - пояснил он. - Ориентирован он не только на молодых людей, которые в этом году будут голосовать впервые, но и на школьников, которым еще предстоит готовиться к такому событию, а сейчас им от 14 лет. Несколько сбил наши планы карантин, который введен в тюменских школах до 22 февраля. Но после снятия карантина в школах пройдет ряд мероприятий".

Необходимо, чтобы юное поколение узнавало о своих правах не только из школьных предметов, но и смогло понять, что от его осознанного выбора зависит, как будет жить страна дальше, считает Игорь Халин.

"Спектр мероприятий достаточно широкий, - подчеркнул председатель тюменского облизбиркома, - это и лекции на избирательную тематику, и КВН, и конкурсы, и олимпиады, и спортивные мероприятия".

В клубы молодых избирателей приглашают депутатов, которые рассказывают молодому поколению об их правах, о роли в будущем государства. На будущей неделе депутаты сами приглашают юношей и девушек к себе - в Тюменской областной думе пройдет день молодого избирателя. Региональная общественная организация "Молодежная атмосфера" проведет в эти дни свои мероприятия.

"Главная цель всей этой разъяснительной работы - помочь молодым выработать активную жизненную позицию, пробудить интерес к выборам", – рассказал Игорь Халин.

В выборах президента России 18 марта 2018 года впервые примут участие более 17 тыс. молодых тюменцев.

﻿ Тюменским лицеистам рассказали о подготовке выборов президента РФ. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Борис Олейник