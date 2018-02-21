Медицинских туристов из Казахстана в Тюмени станет больше

фото МСЧ "Нефтяник"

Руководство клиник Медицинского города и холдинга "Жемчужина Стомед" Республики Казахстан договорились о сотрудничестве по итогам двухдневного визита представителей этого медицинского холдинга в Тюмень.

Целью визита делегации из Костанайской области Казахстана было знакомство с возможностями тюменской медицины. "Мы работаем 25 лет с разными странами. Посылаем своих пациентов на лечение в Корею, Германию. У нас не было ожиданий, что в Сибири, в Тюмени, есть такой медицинский кластер, что он так развивается, – рассказал президент холдинга "Жемчужина Стомед" Владимир Клименко. – Мы увидели, какую высокотехнологичную помощь сегодня можно получить здесь, как разумно выстроена система оказания медицинской помощи. Отделения в больницах не дублируются, специализируясь на конкретных направлениях. В Казахстане есть спрос на хорошую медицину, а в Тюмени – хорошая медицина. Она конкурента в цене, а это сегодня немаловажно".

20 февраля для гостей из соседнего государства были проведены экскурсии по Радиологическому центру, Областной клинической больнице № 1, Федеральному центру нейрохирургии, медико-санитарной части "Нефтяник".

Сотрудничество между тюменскими клиниками и холдингом "Жемчужина Стомед" будет развиваться и в части обмена опытом. "Раньше мы ездили обучаться за границу, – говорит заведующий хирургическим стационаром казахстанского холдинга Павел Полтовец. – Теперь мы понимаем, что некоторым технологиям можно обучиться у наших тюменских коллег. Меня впечатлили объемы оказания хирургической помощи в клиниках Медицинского города, сложность операций, которые здесь проводятся, высокий уровень квалификации врачей".

Напомним, проект по развитию медицинского туризма в Тюменскую область стартовал в 2015 году по инициативе губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Медицина становится серьезной отраслью региональной экономики. Каждый год число медицинских туристов, приезжающих на лечение в Тюмень из других регионов, растет. Это результат активного продвижения клиник на внешних рынках, и в 2018 году оно станет еще более целенаправленным. Медицинских туристов интересует лечение онкологических заболеваний, лор-хирургия, кардио-, нейро-, торакальная хирургия, урологические операции. Сегодня клиники Медгорода применяют технологии международного уровня, междисциплинарный подход в лечении пациентов. 80% операций выполняется с использованием малоинвазивных методик, клиники оснащены передовым оборудованием.

Тюменские клиники берут на себя полную организацию медицинского тура. Заполнить заявку можно на едином портале проекта medturism72.ru. С пациентом свяжутся представители той клиники, специализации которой наиболее отвечает его интересам, сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".