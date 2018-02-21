В Ишиме продолжаются горячие линии для потребителей

Ишимцы могут задать вопросы по услугам ЖКХ, туризму и финансовым услугам в рамках горячих линий, проводимых консультационным пунктом.

По словам юрисконсульта пункта Валентины Плесовских, защита прав потребителей предусматривает традиционные формы работы, связанные с информированием и консультированием граждан, разъяснением актуальных аспектов законодательства о защите прав потребителей, оказанием практической помощи. Она подчеркнула, что обратиться за разъяснениями и помощью жители Ишима и Приишимья могут до 2 марта.

Консультации можно получить по телефону 8 (34551)23284, на личном приеме по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 28 либо посредством электронной почты: icons@fguz-tyumen.ru.

Соб. инф.