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В День защитника Отечества тюменцы сразятся в WorldofTanks

16:27 22 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Киберспорт-Тюмень

Турнир по игре WorldofTanks пройдет в тюменском в ТРЦ "Гудвин" 23 февраля.

Как сообщают организаторы, в состязаниях примут участие профессиональная команда киберспортсменов и сборная регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". После этого принять участие в кибервойне сможет каждый желающий.

Онлайн-марафон пройдет на первом этаже "Гудвина" у фонтана. В компьютерной битве примут участие две команды по три игрока в каждой. Зрители смогут следить за ходом сражения на большом экране. После трех раундов, по итогам которых определится победитель, зрители сами смогут попробовать свои силы и сразиться с командой тюменских киберспортсменов.

Кроме того, для посетителей мероприятия будет работать тематическая фотозона в армейском стиле. Тюменцы смогут сделать снимок и распечатать его на инстапринтере.

Мероприятие проходит в преддверии фестиваля TyumenCyberFest 2018, финал которого состоится 17 и 18 марта на площадке легкоатлетического манежа. Турниры пройдут по пяти дисциплинам: WorldofTanks, CS:GO, Tekken7, DOTA2 и PUBG. Геймеры могут поучаствовать в четырех командных турнирах и одном индивидуальном, победители которых разделят между собой призовой фонд в миллион рублей.

Принять участие в соревнованиях может любой житель страны старше 16 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте кибертюмень.рф. Прием заявок продлится до 28 февраля.

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Теги: World of Tanks , киберспорт

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