Первая тренировка перед забегом "Стальной характер" пройдет на тюменской набережной

фото Фонда поддержки спорта

Каждый желающий тюменец может принять участие в первой тренировке перед экстремальным зимним забегом "Стальной характер. Холод". Мероприятие состоится на тюменской набережной 24 февраля в 13 часов.

Как сообщают организаторы, экстремалов ожидает занятие на свежем воздухе под руководством МСМК по греко-римской борьбе, руководителя кроссфит-клуба Crossfit Gudron Владимира Ильницкого, включающее берпи, планку, статические упражнения, бег и не только. Спортсменам рекомендуют одеться на тренировку в соответствии с погодой: зимняя куртка, штаны, шапка, перчатки, при необходимости шарф.

"В общем сложности мы планируем провести две тренировки перед забегом 10 марта – и приглашаем на них всех желающих", – рассказал один из организаторов забега "Стальной характер. Холод" Илья Бормосов.

Подробную информацию о расписании занятий можно посмотреть здесь. Напомним, экстремальный забег "Стальной характер" в Тюмени пройдет 10 марта в совершенно новом формате – зимнем. Впервые за всю историю трасса будет проходить на всех четырех уровнях тюменской набережной. В общей сложности участникам предстоит преодолеть 15 препятствий. Регистрация на сайте.