Катание на тюбинге для подростка из Челябинска закончилось переломом позвоночника

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Операцию 12-летнему мальчику бригада детских нейрохирургов Челябинской детской областной больницы проводит 22 февраля. У него тяжелая открытая черепно-мозговая травма и перелом позвоночника.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области, папа привязал тюбинг к машине и катал ребенка, который вылетел и ударился головой о дерево.

"Количество детских травм головы и позвоночника в последнее время значительно увеличилось, – отметил главный детский нейрохирург Минздрава Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии Челябинской детской областной больницы Герман Сафронов. – Если в ноябре-декабре 2017 года в течение суток у нас в отделении было по 8-9 обращений с такими травмами, то сейчас эта цифра увеличилась до 20".