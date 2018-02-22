Тюменцев поздравили с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменских защитников Отечества поздравили с праздником на торжественном приеме, который прошел во Дворце культуры "Нефтяник".

"Здесь собрались те, кто служит тому, чтобы защищать нашу Родину. Сибирь всегда была оплотом нашей державы: и в годы лихие военные, и в годы освоения целины, и в годы освоения Севера тюменцы всегда доказывали преданность Родине, беззаветную готовность служить и выполнять те задачи, которые укрепляют могущество нашей страны. От имени администрации города всех присутствующих, особенно наших ветеранов, поздравляю с праздником!", - поздравила с 23 февраля заместитель главы администрации Тюмени Вера Соловьева.

Она подчеркнула, что 23 февраля 2018 года исполняется 100 лет Красной армии. В знак уважения памятной исторической даты зал поддержал Веру Соловьеву овациями. За большой вклад в военно-патриотическое воспитание она торжественно вручила ценный подарок заместителю председателя Тюменского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергею Молину.

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Зрительница праздничного концерта Эльза Мальцева богата на защитников: дома ее окружает забота супруга, сына и троих внуков. Потому она в полном праве считает этот праздник своим: "Сто лет назад образовалась Красная армия – сегодня мы отмечаем столетие праздника", - пояснила она.

С поздравлениями в адрес земляков обратился к залу и заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, который начал свою речь с ремарки: "Если бы к представлению ведущая добавила "майор запаса инженерных войск Виктор Рейн", я был бы счастлив. Этот праздник объединяет нас. Когда мы собираемся вместе, то понимаем, что в единении нам все задачи посильны. Мы гордимся, что наша могучая российская армия уверенно стоит на защите наших границ".

﻿ День защитника Отечества. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

От офицерского корпуса ОВД Тюмени с профессиональным праздником поздравил сотрудников внутренних дел начальник УМВД России по Тюменской области Петр Вагин.

"Настоящий защитник Отечества не только тот, кто служил в Вооруженных силах полиции и других силовых структурах, но и просто в жизни служит настоящим оплотом. Я считаю, что защитник – это тот, который никогда не пройдет мимо правонарушителя, всегда одернет хулигана, не пройдет мимо преступления. Настоящий мужчина должен поступать так! Так учили нас отцы и деды. Мы обязаны вложить эти слова в наше поколение сыновей", - убежден Петр Вагин.

Он напомнил, органы внутренних дел всегда шли бок о бок с Вооруженными силами страны, и даже столетний юбилей празднуется рядом. В честь памятной даты Петр Вагин вручил награды со дня образования российской милиции.

Медаль "100 лет милиции России" торжественно презентовали члену президиума городского совета ветеранов и председателю национально-культурной автономии ненцев Тюменской области Артуру Христалю, а также председателю тюменского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Герману Смирнову, который прочел стихи тюменским ветеранам.

Концертную программу продолжили впервые выступившие на сцене курсанты регионального центра допризывной подготовки патриотического воспитания "Аванпост", показав строевую и боевую подготовку в совместном творческом номере с солистами вокальной группы "Матрица". Праздник защитников Отечества продолжили коллективы Тюмени.

﻿ День защитника Отечества. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Лина Орлова