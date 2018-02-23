Степан Киричук поздравил тюменцев с Днем защитника Отечества

Фото ИА "Тюменская линия"

День защитника Отечества - поистине всенародный праздник всех, кто служил или служит в Вооруженных Силах нашей страны. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук в поздравлении землякам, посвятившим свою жизнь защите Родины.

"Праздник защитника Отечества - знак глубокой признательности всем, кто стоит на страже безопасности Российской Федерации, чьи стойкость, мужество и высокий профессионализм являются образцом чести и преданности своей Родине для всех жителей страны. Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели - благополучию и процветанию нашей великой страны. Потому в этот день добрых слов заслуживают и те, кто обеспечивает высокий уровень обороноспособности и могущества государства у заводских станков, у школьной доски или на сельской ферме", - подчеркнул Степан Киричук.

Нынешнее поколение россиян гордится всеми, кто на протяжении веков самоотверженно отстаивал свободу и независимость России, кто сберег Отечество и на деле доказал, что такое быть настоящим, подлинным патриотом своей Родины, завял тюменский сенатор.

"Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем ваш подвиг - великую Победу! От всей души желаю защитникам Отечества, а также разделяющим с ними тяготы военной службы родным и близким доброго здоровья, счастья, благополучия, успешной работы во имя укрепления могущества нашей державы - великой России", - обратился Степан Киричук к тюменцам.

Соб. инф.