Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

фото Федерация хоккея России

Со счетом 3:0 мужская сборная России обыграла Чехию в полуфинале Олимпиады-2018. Шайбы в составе российской команды забросили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

В финале Россия сыграет с победителем пары Канада - Германия. Встреча пройдет 25 февраля, в 7 часов 10 минут по московскому времени, сообщает Спорт - экспресс.