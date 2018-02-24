Подготовка к Акатую началась в Ярковском районе

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Ежегодный областной праздник Акатуй пройдет в Ярковском районе 9 июня. В нем примут участие делегации из десяти районов Тюменской области.

Как рассказала председатель региональной общественной организации "Ассоциация чувашей "Таван" Ираида Маслова, праздник будет проходить на нескольких площадках.

В городе мастеров состоятся мастер-классы для всей семьи по национальной чувашской вышивке крестом и гладью, бисероплетению и народным танцам. На сцене выступят самые популярные творческие коллективы и артисты, как Тюменского региона, так и гости из Чувашской Республики.

На спортивной арене можно будет попробовать свои силы в гиревом спорте и армрестлинге, лазанию по столбу. Здесь же пройдет турнир по борьбе на поясах Кережу, пишет "Тюменская область сегодня".