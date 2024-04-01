Red Wings предложит льготные перелеты ветеранам с 1 по 13 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготные перелеты по России и зарубежью предоставляет российская авиакомпания Red Wings ко Дню Победы. Воспользоваться ими могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей и труженики тыла.

Акция распространяется на все регулярные рейсы Red Wings, вылетающие с 1 мая по 13 мая 2024 года включительно. Оформить льготные билеты для ветеранов и сопровождающих лиц можно с 26 апреля до 13 мая круглосуточно в контактном центре Red Wings по телефону +7 (495) 212-12-51, а также в офисах продаж компании.

Для сверки документов, подтверждающих льготы, личное присутствие ветерана не требуется. Оформить билет может лицо, сопровождающее льготного пассажира, уточняют в пресс-службе авиакомпании.