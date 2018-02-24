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На льду Туры прошли автогонки

16:05 24 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
На льду Туры прошли автогонки/Фото 72.мвд.рф

Около 15 тыс. зрителей собрало мероприятие "Спецоперация Лед", посвященное 300-летию российской полиции. Оно прошло 23 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре".

В автогонках по льду приняли участие 12 команд полицейских, сотрудников Росгвардии и МЧС, также прошли трековые гонки и зимний дрифт с участием лучших автогонщиков Урала.

На открытии мероприятия зрителей приветствовали начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин и депутат городской Думы Владимир Гороховцев.

Среди сотрудников полиции и силовых структур в классе полный привод 1-е место завоевала команда отдельного батальона  патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г.Тюмени, в классе передний привод победила команда  батальона №2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

1-е место в зимнем дрифте занял Константин Смирнов из Екатеринбурга, в трековых гонках в классе ВолгиД2-2500 победил Юрий Ващенко, а в классе трек А-1600  Михаил Ярушников.

Более 2 тыс. зрителей организаторы угостили горячим чаем, более 500 воздушных шаров волонтеры и автоинспекторы вручили в подарок детям. Для тюменцев прошли мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, сборке и разборке автомата Калашникова, спортивные игры.  Среди гостей праздника можно было встретить талисман биатлонных соревнований в Тюмени соболя Феликса и символ дорожной безопасности Зебру.

С показательными выступлениями перед тюменцами выступили участники Кубка России по сноуборду и инспекторы полка ДПС ГИБДД, задержавшие автопреступников, используя при этом спецэффекты. Многочисленные зрители, собравшиеся на набережной, мосту Влюбленных и на берегу со стороны Заречной части города, увидели дымовое шоу и эстафету разных классов гоночных и патрульных автомобилей с использованием дымовых шашек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Вечер 24 февраля обещает быть не менее зрелищным. В 18 часов на набережной начнется финал кубка России по сноуборду.

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Теги: Госавтоинспекция , соревнования

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