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Tyumen Cyber Fest 2018 соберет лучших игроков на кибербои

11:41 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия"

Российский рэпер ST выступит на двухдневном фестивале Tyumen Cyber Fest 2018, который пройдет 17 и 18 марта в легкоатлетическом манеже. 

"Призовой фонд беспрецедентно велик. К этому событию будет приурочено много разных мероприятий. Прийти туда можно всей семьей. Развлечения найдутся для всех", – отметил руководитель АНО "Кибертюмень", организатор турнира Роман Чуйко.

Напомним, в областном центре пройдет фестиваль Tyumen Cyber Fest 2018. Турниры пройдут по пяти дисциплинам – World of Tanks, CS:GO, Tekken7, DOTA2 и PUBG. Геймеры могут поучаствовать в четырех командных турнирах и одном индивидуальном, сообщает пресс-служба организаторов.

На суперфинал 17 и 18 марта съедутся победители отборочных онлайн-игр, которые стартуют после окончания регистрации. В оба дня фестиваля зрителей ждет концерт известных исполнителей, один из которых рэпер ST. 

Стать участником этого события может каждый желающий, достигший возраста 16 лет. Для этого нужно до 28 февраля зарегистрироваться на сайте кибертюмень.рф. Победители разыграют призовой фонд в 1 млн рублей.

"Сегодня в World of Tanks играют около пять миллионов человек в нашей стране. Возможно, приедут игроки из команды Navi, а это известнейшая сборная почти по всем киберспортивным играм", – рассказал куратор проекта Николай Абрамов.

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Теги: World of Tanks , киберспорт , Роман Чуйко

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