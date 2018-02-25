Тюменский банк выдаст кредит омским властям

"Запсибкомбанк" даст кредит омской мэрии. Фото пресс-службы ПАО "Запсибкомбанк"

Тюменский "Запсибкомбанк" стал победителем аукциона по отбору финансовой организации для предоставления кредита администрации города Омска, сообщает Monavista.ru.

Предложение тюменского банка — 23,16 млн рублей — оказалось всего на 120 тыс. рублей выгоднее, чем предложение второго участника — ПАО "Сбербанк".

Кредитная линия в размере 300 млн рублей должна быть открыта с момента подписания контракта и будет действовать в течение одного года.

За неделю до этого муниципалитет признал победителем по четырем аналогичным аукционам "Сбербанк", который откроет кредитные линии в общей сложности на 2,9 млрд. рублей.

В 2016 году "Запсибкомбанк" сделал пробный шаг на финансовом рынке в Омске, получив муниципальный контракт на предоставлении 200 млн рублей департаменту финансов. В прошлом же году тюменцы уступили в борьбе "Сбербанку".

ПАО "Запсибкомбанк" учредили в 1990 году на базе тюменского отделения "Промстройбанка СССР". В 1992 году кредитная организация была акционирована. В 1994 году фининститут стал доверенным банком администрации Тюмени, в 1997 году — администрации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Запсибкомбанк возглавляет банковскую группу, в которую также входят ООО "ИК "Фред", ООО "Запсибинвестгруп", ООО "Запсиблизинг" и страховая компания "Тюмень-Полис". Банк имеете четыре филиала в Нижегородской, Новосибирской областях, Москве и Санкт-Петербурге, а также семь операционных офисов в Кемеровской, Омской, Свердловской, Самарской, Челябинской областях, республиках Татарстан и Башкортостан. Всего на обслуживании в банке порядка 500 тыс. физических лиц и около 25 тыс. корпоративных клиентов. По данным на 1 февраля 2018 года, размер собственных средств "Запсибкомбанка" составляет 15 млрд 70 млн рублей, активы превышают 116 млрд. 200 млн рублей.