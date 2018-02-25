up

25.02.2018 воскресенье

USD 56,7608

EUR 69,6341

В Тюмени -22..-24 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменский банк выдаст кредит омским властям

13:28 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
"Запсибкомбанк" даст кредит омской мэрии. Фото пресс-службы ПАО "Запсибкомбанк"

Тюменский "Запсибкомбанк" стал победителем аукциона по отбору финансовой организации для предоставления кредита администрации города Омска, сообщает Monavista.ru.

Предложение тюменского банка — 23,16 млн рублей — оказалось всего на 120 тыс. рублей выгоднее, чем предложение второго участника — ПАО "Сбербанк".

Кредитная линия в размере 300 млн рублей должна быть открыта с момента подписания контракта и будет действовать в течение одного года.

За неделю до этого муниципалитет признал победителем по четырем аналогичным аукционам "Сбербанк", который откроет кредитные линии в общей сложности на 2,9 млрд. рублей.

В 2016 году "Запсибкомбанк" сделал пробный шаг на финансовом рынке в Омске, получив муниципальный контракт на предоставлении 200 млн рублей департаменту финансов. В прошлом же году тюменцы уступили в борьбе "Сбербанку".

ПАО "Запсибкомбанк" учредили в 1990 году на базе тюменского отделения "Промстройбанка СССР". В 1992 году кредитная организация была акционирована. В 1994 году фининститут стал доверенным банком администрации Тюмени, в 1997 году — администрации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Запсибкомбанк возглавляет банковскую группу, в которую также входят ООО "ИК "Фред", ООО "Запсибинвестгруп", ООО "Запсиблизинг" и страховая компания "Тюмень-Полис". Банк имеете четыре филиала в Нижегородской, Новосибирской областях, Москве и Санкт-Петербурге, а также семь операционных офисов в Кемеровской, Омской, Свердловской, Самарской, Челябинской областях, республиках Татарстан и Башкортостан. Всего на обслуживании в банке порядка 500 тыс. физических лиц и около 25 тыс. корпоративных клиентов. По данным на 1 февраля 2018 года, размер собственных средств "Запсибкомбанка" составляет 15 млрд 70 млн рублей, активы превышают 116 млрд. 200 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: банк , Запсибкомбанк , кредит , Омск

Последние новости

18:00 26 февраля - события дня
17:43 Дмитрий Губерниев: мы проведем лучший этап Кубка мира по биатлону
17:13 Тюменские медианаставники презентовали очередные видеоролики для подростков
16:12 Фильм "Лед" соберет рекордный миллиард рублей, прогнозируют специалисты
15:41 Илья Ковальчук стал самым ценным игроком хоккейного турнира Фото
15:01 Электронные фонды тюменских библиотек пополнились произведениями местных писателей
14:40 Старожилы Андреевского озера угостили чаем из древнего самовара
14:23 Тюменским семьям нужна помощь благотворителей
13:47 Toyota и Hyundai отзывают автомобили из-за дефектов производителя
13:28 Тюменский банк выдаст кредит омским властям
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мы гордимся всеми, кто защищал нашу Родину и отстаивал ее интересы

Владимир Якушев вручил выдающимся тюменцам государственные награды

Тюменцы почтили память воинов, защитивших Отечество

Политика

Степан Киричук: Тюменская область - активный поставщик позитивного опыта

Фабрика проектов открывает перед тюменскими предпринимателями новые перспективы

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

Экономика

Тюменский банк выдаст кредит омским властям

Инвестиционный статус страны вернули России

"Тюменьремдормаш" расширяет ассортимент продукции

Общество

26 февраля - события дня

Тюменские медианаставники презентовали очередные видеоролики для подростков

Фильм "Лед" соберет рекордный миллиард рублей, прогнозируют специалисты

Спорт

Дмитрий Губерниев: мы проведем лучший этап Кубка мира по биатлону

Илья Ковальчук стал самым ценным игроком хоккейного турнира

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

Происшествия

Пьяный водитель едва не попал в ДТП с ребенком

В Свердловской области при пожаре в частном доме погибли дети

В Тюмени директор фирмы задолжал работникам более трех миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+