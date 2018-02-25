Toyota и Hyundai отзывают автомобили из-за дефектов производителя

Проблемы с рулевым колесом выявили у Hyundai Santa Fe. Фото ИА "Тюменская линия"

Японский автопроизводитель Toyota и южнокорейская компания Hyundai отзывают около 110 тысяч автомобилей из-за заводских дефектов в Северной Америке. Такие данные сообщает Вести.ru со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

Как уточняется, компания Toyota объявила об отзыве почти 65 тыс. пикапов модели Tundra, а также внедорожников Sequoia. В результате брака электронная система контроля устойчивости в этих машинах может отключиться во время движения.

В тот же день Hyundai сообщила об отзыве порядка 44 тыс. кроссоверов модели Santa Fe из-за проблем с рулевым колесом, которое может отсоединиться от рулевой колонки, так как ненадежно закреплено.

Планируется, что отзыв начнется в марте текущего года. Автопроизводители не располагают информацией о возможных ДТП, которые могли иметь место из-за указанных неполадок. Компании обязуются устранить все дефекты бесплатно.

Напомним, Toyota Corolla и Hyundai Solaris находятся в Топ-3 рейтинга выбора российских автомобилистов.