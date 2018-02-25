Старожилы Андреевского озера угостили чаем из древнего самовара

Экскурсия в археологическом музее-заповеднике. Фото пресс-службы музея им. Словцова

Хранительница легенд, Древний Воин и Хозяин Чума встречали гостей археологического музея-заповедника на оз. Андреевское во всемирный день экскурсовода.

В профессиональный праздник сотрудники музея-заповедника устроили необычные экскурсии для своих гостей, сообщает пресс-служба учреждения. Старожилы Андреевского озера - Хранительница легенд, Древний Воин и Хозяин Чума - сопроводили посетителей в незабываемое путешествие в далекое прошлое, где их ждали старинные игры, забавы, катание на старинных качелях, спуск с ледяной горки и горячий чай из древнего самовара с Андреевскими баранками.

￼А экскурсоводы Археологического музея-заповедника историк и археолог Эдуард Гаврищук и историк Леонид Лар рассказали посетителям об археологических находках в постоянной экспозиции "Из глубины веков" и познакомили с выставкой "Обрядовая культура народов Севера".