В Ханты-Мансийске изъяли двести литров поддельного алкоголя

Фото следственного комитета РФ

200 литров поддельной алкогольной продукции изъяли полицейские в Ханты-Мансийске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, в рамках специальной акции по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя, полицейские проверили около 20 торговых точек города.

В одном из магазинов стражи правопорядка выявили факт продажи алкогольной продукции после 20 часов. В отношении владельца составлен административный протокол. Также заплатить штраф придется и продавцу, продавшему алкоголь.