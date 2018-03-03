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Тюменский кадет создал настольную игру

15:01 03 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото tpku.mil.ru

Познавательную настольную игру для подростков создал воспитанник Тюменского президентского кадетского училища. Семиклассник Илья Федоров под руководством преподавателя английского языка Олеси Оммук сделал выборку произведений британских писателей, изучаемых на уроках литературы в средней школе, и составил список их известных героев.

В материалы игры "Угадай кто? Английская литература" вошли тринадцать зарубежных авторов: Уильям Шекспир, Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Вальтер Скотт, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Джозеф Редьярд Киплинг и др.

Игра направлена на развитие навыков устной речи и обогащение словарного запаса, необходимого для общения на иностранном языке. К ней прилагается справочное пособие на русском и английском языках. Ее правила достаточно просты: каждый игрок начинает игру с доски, на которой разложены карты с изображениями персонажей и их именами.

Каждый игрок загадывает карту со своего поля. Затем участники по очереди задают друг другу вопросы, относящиеся к внешности и характеру персонажа, но так, чтобы ответить можно было только "да" или "нет". Цель – первым угадать карту, которую задумал противник.

"Познавательная игра представляет собой небольшую ситуацию, которая напоминает литературное произведение с оригинальным сюжетом и действующими лицами. Несмотря на четкие условия игры и ограниченность используемого языкового материала, в ней обязательно есть элемент неожиданности. Услышав вопрос, игрок вынужден думать, как на него ответить. Поэтому для игры характерна спонтанность речи, которая может сопровождаться жестами и  мимикой", – рассказала Олеся Оммук.

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Теги: английский язык , настольные игры , Тюменское президентское кадетское училище

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