Тюменский кадет создал настольную игру

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Познавательную настольную игру для подростков создал воспитанник Тюменского президентского кадетского училища. Семиклассник Илья Федоров под руководством преподавателя английского языка Олеси Оммук сделал выборку произведений британских писателей, изучаемых на уроках литературы в средней школе, и составил список их известных героев.

В материалы игры "Угадай кто? Английская литература" вошли тринадцать зарубежных авторов: Уильям Шекспир, Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Вальтер Скотт, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Джозеф Редьярд Киплинг и др.

Игра направлена на развитие навыков устной речи и обогащение словарного запаса, необходимого для общения на иностранном языке. К ней прилагается справочное пособие на русском и английском языках. Ее правила достаточно просты: каждый игрок начинает игру с доски, на которой разложены карты с изображениями персонажей и их именами.

Каждый игрок загадывает карту со своего поля. Затем участники по очереди задают друг другу вопросы, относящиеся к внешности и характеру персонажа, но так, чтобы ответить можно было только "да" или "нет". Цель – первым угадать карту, которую задумал противник.

"Познавательная игра представляет собой небольшую ситуацию, которая напоминает литературное произведение с оригинальным сюжетом и действующими лицами. Несмотря на четкие условия игры и ограниченность используемого языкового материала, в ней обязательно есть элемент неожиданности. Услышав вопрос, игрок вынужден думать, как на него ответить. Поэтому для игры характерна спонтанность речи, которая может сопровождаться жестами и мимикой", – рассказала Олеся Оммук.