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На Алтае девочка утонула в полынье

15:54 26 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото СУ СК РФ по Алтайскому краю

Семилетняя девочка утонула в полынье на реке Кучук, расположенной вблизи села Нижний Кучук Благовещенского района 23 февраля.

По предварительным данным, днем девочка, находясь вместе со своей подругой на льду реки Кучук, провалилась в полынью. Девочку в воде без признаков жизни обнаружил ее отец, прибежавший на помощь. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственное управление СКР по Алтайскому краю в очередной раз обращается к родителям (законным представителям) с просьбой не оставлять своих детей без присмотра, проводить с ними профилактические беседы об опасности нахождения на льду открытых водоемов, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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Теги: Алтай , несчастный случай

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