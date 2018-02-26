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Тюменский студент поднялся на инженерный Олимп

18:05 26 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - Департамент образования и науки Тюменской области

Магистрант кафедры геотехники Тюменского индустриального университета Александр Паронко вошел в число 150 российских студентов, которые прошли отбор в зимнюю школу Уральского федерального университета "Инженерный Олимп: новые профессионалы России". Наряду с тюменцем финишировали бакалавры и магистры из 28 городов России.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, в этом учебном году Александр Паронко со своими изобретениями завоевал победу на Всероссийском инженерном конкурсе, стал победителем региональной программы "УМНИК" в направлении "Новые приборы и аппаратные комплексы", а также вошел в команду победителей регионального форума-акселератора "ТехноКульт".

Право попасть в зимнюю школу получили финалисты отборочного этапа олимпиады "Я – профессионал" и конкурса мотивационных писем. Тюменец Александр Паронко стал единственным представителем областного центра, который прошел отбор в направление "Материаловедение и технологии материалов"  и "Строительство".

На "Инженерном Олимпе" молодые ученые участвовали в панельных дискуссиях, обсуждали развитие BIM-компетенций, геотехнические особенности строительства Лахта-центра и олимпийских объектов в Сочи. 

Кроме этого участники школы посетили лекции, семинары, мастер-классы, неформальные беседы с ведущими специалистами в области строительства, представителями промышленных компаний, учеными вузов, прошли бизнес-тренинги, участвовали в конкурсе видеопроектов.

В завершающий день работы школы ребята пообщались с помощником министра строительства и ЖКХ Светланой Кузьменко и встретились с председателем совета директоров Трубной металлургической компании и группы "Синара" Дмитрием Пумпянским.

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Теги: наука , образование , ТИУ

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