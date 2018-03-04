Свадебный бум ожидается 18 июля 2018 года

Свадебный бум. Фото ИА "Тюменская линия"

Подача заявлений на магическую дату 18.07.2018 для молодоженов началась, сообщили сотрудники органов ЗАГС Тюменской области.

По данным астрологов, брачные союзы, сыгравшие свадьбу 18 июля 2018 года, даже после многих лет проведенных вместе, сохранит в отношениях чувства нежной и романтической влюбленности, что позволит паре проводить как можно больше времени вместе. Спутница влюбленных Луна повлияет на это - зародившийся месяц будет под влиянием знака Весов. Союзы заключенные в период влияния Весов, выделяются на фоне остальных романтичностью, экстравагантностью и возвышенностью.

18 июля 2018 года в полдень наступит шестой лунный день. Союз заключенный в эти лунные сутки подарит семейной паре мудрость, которая поможет сохранить их любовь. С каждым годом супруги будут все роднее и ближе, все больше времени проводить рядом, наслаждаясь временем проведенным вместе и в конечном итоге просто не смогут представить жизнь друг без друга. Время благоприятно для тех кто мечтает о тихих семейных вечерах проведенных в уединении, вдалеке от шума города и в гармонии с природой, для тех кто устал от бурной молодости и достиг внутреннего спокойствия. Энергия первой лунной фазы настроена на созидание. Если брак не несет в себе негатива или не является браком по расчету, это время является благоприятным для его заключения, утверждают астрологи.

Среди других красивых дат для свадьбы - 08.08.18 и 18.08.18. Однако последняя, хоть и очень красивая и гармоничная, но многих может остановить Успенский пост.

Подача заявлений на магическую дату 18.07.2018 началась 20 февраля 2018 года - за полгода до регистрации (18 и 19 февраля в органах ЗАГС Тюменской области были выходными). Сотрудники ведомства подсказывают, что подать заявление быстрее и удобнее подать в электронном виде. Эта услуга стала пользоваться популярностью у новобрачных. В 2016 год жители области подали 107 заявлений в электронном виде (0,95% от общего количества), а в 2017 году уже 1 тыс. 189 заявлений.

В 2017 году в электронном виде поступило 8,8% заявлений от всех заявителей. Наименьшие результаты показали отделы ЗАГС: Исетского муниципального района (3,5%), комитет ЗАГС администрации Ялуторовска (4,3%), комитет ЗАГС администрации Тобольска (5,1 %), отдел ЗАГС Бердюжского муниципального района (5,8%).

Подать заявку помолвленные могут на портале госуслуг. Напомним, последний свадебный бум в Тюменской области был 07.07.2017, а также традиционно многие молодожены предпочитают праздновать свадьбу в День любви, семьи и верности - 7 июля.

Лина Орлова