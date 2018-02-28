Школьники из Якутии производят чипсы из карася

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Суперпродукт - полезные чипсы из якутского карася - изготовили школьники из поселка II Хомустах Намского улуса Якутии. Проект разработан на базе школьного бизнес-инкубатора.

Выпускаемые в форме маленьких батончиков карасевые чипсы называются "SoboХруст". Состав весьма необычных диетических чипсов из любимой якутами рыбы — карася включает всего три ингредиента – вареный, измельченный карась, соль и зеленый лук. Технология приготовления "SoboХруст" весьма проста - вначале свежую рыбу варят, затем просеивают уху от рыбы. После этого отварную массу отправляют в духовку для сушки. Затем сушеную рыбу измельчают в блендере и прессуют в формочки. Для испарения влаги на некоторое время ставят в микроволновку. Как рассказали ребята, сбывать продукт планируют через столовую школы и магазины села II Хомустах. Цена за единицу составит 40 рублей. Если объем реализации в год составит 7 тыс. 500 шт., то выручка от реализации будет около 300 тыс. рублей.

По словам производителей, продукт богат фосфором, хромом, жирными кислотами, цинком. Кроме того, это отличная находка для тех, кто предпочитает поесть на ходу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).