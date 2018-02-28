Спектакли региональных театров вошли во внеконкурсную программу "Золотой маски"

фото Министерства культуры РФ

Внеконкурсная программа фестиваля "Золотая маска" началась в Москве. Открыл программу спектакль "Бесконечный апрель" Хабаровского краевого театра драмы.

В фестивальную программу также включены постановки "Смерть Тарелкина" Серовского драматического театра, "Злачные пажити" новосибирского "Старого дома", "Колымские рассказы" театральной платформы "Ельцин-центра", "Банда аутсайдеров" Драматического театра города Шарыпово, "Индивиды и атомарные предложения" творческой лаборатории "Угол" из Казани, "Снег любви" петербургского "Этюд-театра" и "Даниил Хармс. Маршрут №2" Независимого театрального проекта Санкт-Петербурга. В 2018 году на площадках Российского академического молодежного театра, Московского театра под руководством Олега Табакова и Центра им. В. Мейерхольда проект представит восемь спектаклей.

Внеконкурсная программа спектаклей "Маска плюс" проводится в рамках "Золотой маски" с 2009 года. В проекте участвуют постановки, не включенные в основной конкурс, но дошедшие до финала. Афишу "Маски плюс" составляют российские спектакли, рекомендованные экспертами, а также спектакли из стран СНГ, Балтии, Европы, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.