В челябинском санатории выявлена острая кишечная инфекция

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У восьми отдыхающих санатория "Урал" Челябинской области выявлена острая кишечная инфекция.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с получением информации о регистрации восьми случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди отдыхающих ОАО "Санаторий "Урал" Челябинской области.

Специалисты управления выдали предписание о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы пищи, воды, дезсредств и смывы. Также организованы лабораторное обследование сотрудников и проведение заключительной дезинфекции. Причины заболеваний устанавливаются, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области.