Ямалец прижег сигаретой свою бывшую подругу

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Мужчину, обвиняемого в истязания знакомой, осудят в Пуровском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в поселке Пурпе пьяный 38-летний мужчина пришел в гости к женщине, с которой ранее находился в близких отношениях. Потерпевшая отказалась открыть ему дверь, обвиняемый выломал замок и проник в квартиру. Женщина стала выгонять незваного гостя, обвиняемый ударил ее по лицу.

Ранее мужчина несколько раз избивал потерпевшую, однажды прижег ей лицо тлеющей сигаретой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.