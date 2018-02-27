Руководитель тюменской фирмы задолжал работникам семь миллионов рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Расследование уголовного дела по факту сокрытия налогов и невыплаты зарплаты возбуждено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, руководитель компании "Тюменьпромвентеляция" имел просроченную задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет в сумме более 5 млн рублей. Директор открыл дополнительные расчетные счета в одном из банков Тюмени, где с марта по декабрь 2016 года получал денежные средства от контрагентов, минуя расчетные счета возглавляемой им организации. Сумма сокрытых налогов составила более 3,5 миллионов рублей.

Кроме того, обвиняемый в течение пяти месяцев не выплачивал зарплату 49 работникам общества. Сумма долга по зарплате составила более 7 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый частично погасил долги по заработной плате, кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд .