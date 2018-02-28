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В Красноярском крае трехлетний ребенок умер от переохлаждения

21:31 27 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: tyumen.sledcom.ru

Обстоятельства гибели трехлетнего ребенка устанавливают следователи в Ужурском районе Красноярского края. 

Как сообщает следственное управление СК по Красноярскому краю, на веранде одного из частных домовладений в деревне Яга Ужурского района было обнаружено тело трехлетнего ребенка с признаками переохлаждения.  

По предварительным данным, 26 февраля около пяти часов 26-летняя женщина обнаружила отсутствие дома трехлетнего сына. Вместе с сожителем и соседом они стали искать ребенка на улице. Следы вели к одному из соседских домов. Мальчика обнаружили без признаков жизни на веранде соседского дома. По-видимому, ребенок проснулся ночью и  вышел на улицу, где некоторое время ходил по снегу без одежды и обуви, пока не зашел в ограду с открытой калиткой.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Теги: несчастный случай , переохлаждение , уголовное дело

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