В Тюмени прикрыли цех по производству поддельного алкоголя

УМВД России по Тюменской области

Деятельность цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя пресечена в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Тюменской области, в областном центре обнаружена линия по производству и розливу продукции. Изъято более 4 тыс. 350 литров фальсифицированной водки в стеклянных бутылках, также 5 тыс. литров спиртосодержащей продукции в пластиковых тарах стоимостью более 1 млн рублей. В ходе обысков обнаружили наклейки, пробки для бутылок, коробки, наклейки, имитирующие специальные марки РФ.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое подозреваемых в организации деятельности подпольного цеха, которые уже дали признательные показания.

Напомним, в этом году сотрудники полиции уже ликвидировали два цеха, расположенных на территории Ишима и Шадринска.