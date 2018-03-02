Уральские театры покажут свои спектакли в честь юбилея тюменского драмтеатра

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"Театральная неделя" пройдет в Тюмени с 20 по 22 марта. Екатеринбургский, Челябинский и Курганский драматические театры покажут тюменцам свои спектакли, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

"Драматические театры из трех городов УФО привезут к нам свои лучшие спектакли, - отметил директор ТБДТ Сергей Осинцев. – Это будет подарок к нашему юбилею".

20 марта Курганский театр драмы покажет "Старые песни о главном". Вы любите песни?! Самые разные, незатейливые и веселые, добрые и грустные?! Песни о главном… Они не стареют, у них нет возраста! Их поют за столом, в лесу у костра, в поездах и на вокзалах.

21 марта Челябинский театр драмы представит спектакль "Скамейка". Смешная и горькая история о том, как однажды в городском парке встретились мужчина и женщина и что из этого вышло… В спектакле звучат произведения Френсиса Лея, Шарля Азнавура, Жоржа Гарверенца, Т. Вилли, Д. Керт-Харбаха, Адриано Челентано.

22 марта Свердловский театр драмы покажет "Женитьбу Фигаро". "Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку. Иль перечти "Женитьбу Фигаро", – именно такой рецепт обретения хорошего настроения прописал в свое время коварному Сальери сам Бомарше, подаривший мировому театру героя, вот уже больше двух веков символизирующего собой неиссякаемый оптимизм и умение выходить победителем из любой ситуации. Даже такой щекотливой, что приключилась с хитрецом Фигаро, его невестой Сюзанной и пажем Керубино в этот воистину "Безумный день". Режиссер: Сергей Афанасьев

Отметим, что 2018 год для Тюменского драматического театра будет насыщенным – театр празднует свое 160-летие. Тюменцев и гостей города жду различные мероприятия, новые спектакли, встречи с актерами и многое другое.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.