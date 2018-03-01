Водителя, по вине которого пострадал мотоциклист, ограничили в свободе

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Водителя, устроившего дорожную аварию с пострадавшими, осудили в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 45-летний водитель на ВАЗ-21150 возле д. Нариманова выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом "Урал" под управлением 18-летнего парня. В результате юноша получил перелом правой голени, а его пассажир - ушибы.

Водитель признал свою вину в ДТП. Суд назначил ему 1 год 10 месяцев ограничения свободы.