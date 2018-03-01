Utair доставит со скидкой к маме

Скидки на авиаперелет. Фото с сайта www.utair.ru

Полет к маме с десятипроцентной скидкой дарит своим пассажирам авиаперевозчик Utair к Международному женскому дню.

Чтобы пассажиры могли встретить праздник с близкими, перевозчик дарит скидку в 10% на билет по промокоду Utair8, сообщает пресс-служба компании. Скидка распространяется на все рейсы c 1 по 31 марта при покупке на сайте Utair.ru и в мобильном приложении Utair.

"Многие из нас уезжают из родных мест навстречу новым возможностям и редко видят маму. Utair понимает, как важно лично поздравить ее с восьмым марта — это лучший подарок. Надеемся, что полеты домой на Международный женский день станут традицией для пассажиров Utair", — прокомментировала вице-президент по маркетингу "Utair — Пассажирские авиалинии" Алина Щербинина.

Дополним, Utair входит в Топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair.