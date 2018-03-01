up

1.03.2018 четверг

USD 56,3742

EUR 68,9062

В Тюмени -12..-14 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Utair доставит со скидкой к маме

17:43 01 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Скидки на авиаперелет. Фото с сайта www.utair.ru

Полет к маме с десятипроцентной скидкой дарит своим пассажирам авиаперевозчик Utair к Международному женскому дню.

Чтобы пассажиры могли встретить праздник с близкими, перевозчик дарит скидку в 10% на билет по промокоду Utair8, сообщает пресс-служба компании. Скидка распространяется на все рейсы c 1 по 31 марта при покупке на сайте Utair.ru и в мобильном приложении Utair.

"Многие из нас уезжают из родных мест навстречу новым возможностям и редко видят маму. Utair понимает, как важно лично поздравить ее с восьмым марта — это лучший подарок. Надеемся, что полеты домой на Международный женский день станут традицией для пассажиров Utair", — прокомментировала вице-президент по маркетингу "Utair — Пассажирские авиалинии" Алина Щербинина.

Дополним, Utair входит в Топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: авиаперевозки , самолет , скидка

Последние новости

19:14 Интеллектуальные игры "массонов" стартуют в Тюмени
18:42 Геннадий Баширов: драматический артист должен уметь играть во всех жанрах
18:05 Швейцарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью
17:54 2 марта - события дня
17:48 Владимир Якушев: президент обозначил перспективу развития страны
17:43 Utair доставит со скидкой к маме
17:32 В Тюмени стартовал конкурс "Безопасный интернет-шопинг"
17:21 Жительница Сургута прописала в квартире около сорока мигрантов
17:10 Директор тюменской фирмы задолжал работникам пятнадцать миллионов рублей
17:00 Водителя, по вине которого пострадал мотоциклист, ограничили в свободе
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: президент обозначил перспективу развития страны

Владимир Якушев: господдержка станет более доступной для инвесторов

Владимир Якушев: тюменская "Опора России" эффективно отстаивает интересы предпринимателей

Политика

Тюмень входит в число мощных исследовательских центров страны, заявил Владимир Путин

Владимир Путин: достаток в российских семьях - ключевой фактор развития страны

Россияне сами должны определять свое будущее, убежден Владимир Путин

Экономика

Швейцарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью

В Уватском районе железнодорожники получили ключи от квартир

Малые формы хозяйствования получают грантовую поддержку из регионального бюджета

Общество

Уральские театры покажут свои спектакли в честь юбилея тюменского драмтеатра

Интеллектуальные игры "массонов" стартуют в Тюмени

Геннадий Баширов: драматический артист должен уметь играть во всех жанрах

Спорт

Танцевальный турнир на кубок ТСК "Прибой" покажут онлайн

Сильнейшие гиревики встретятся на региональном чемпионате

Футболисты "Тюмени" проведут домашний матч с нижегородским "Олимпийцем"

Происшествия

Жительница Сургута прописала в квартире около сорока мигрантов

Директор тюменской фирмы задолжал работникам пятнадцать миллионов рублей

Водителя, по вине которого пострадал мотоциклист, ограничили в свободе
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+