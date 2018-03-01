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Владимир Якушев: президент обозначил перспективу развития страны

17:48 01 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
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Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ поставил главную стратегическую задачу - прорывное развитие нашей страны, активное включение в конкурентную технологическую борьбу, сохранение и приумножение человеческого капитала. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, принимавший участие в церемонии оглашения послания главы государства.

"Все это напрямую влияет на будущее России. Первая часть послания была посвящена внутренней политике, социальным и экономическим вопросам, которые определяют вектор движения России на ближайшие годы. Президент сделал акцент на том, что все эффективные действующие программы по модернизации и благоустройству среды городов и сел, нашей инфраструктуры, в том числе транспортной, социальной сферы, будут продолжены. Эти программы востребованы людьми, отвечают их интересам и повышают качество жизни каждого человека, влияют на его благополучие. Неоднократно прозвучала тема развития цифровой экономики, создания технологических платформ и активного внедрения современных информационных технологий во все сферы. Эти направления входят в число приоритетов и нашей региональной политики",- прокомментировал Владимир Якушев.

По словам губернатора, ключевой блок послания президента - это, безусловно, экономическое развитие.

"Все направления и акценты, расставленные национальным лидером страны - это руководство к действию. На региональном уровне мы ведем кропотливую и системную работу по увеличению экономического роста, производительности труда, привлечению инвестиций, созданию комфортной деловой среды для бизнеса, как малого, так и крупного, поддержке высокотехнологичных компаний, развитию несырьевого экспорта, повышению добавленной стоимости в АПК",- заявил Владимир Якушев.

Глава региона также отметил, что особое впечатление на него произвел блок, связанный с обороноспособностью России.

"Мы еще раз убедились, что наша страна надежно защищена от посягательств извне, а российская армия стоит не только на страже суверенитета государства, но и является гарантом мира на всей планете",- резюмировал губернатор Тюменской области.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Путин , Владимир Якушев , послание

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