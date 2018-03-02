Анастасия Тюлькова представит регион на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку

Фото пресс-службы Минобрнауки России

Ученица 10 класса тюменской школы № 70 Анастасия Тюлькова стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по немецкому языку. Как выяснилось, девушка в совершенстве владеет пятью иностранными языками.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в региональный этап Всероссийской олимпиады школьников прошли около 30 победителей муниципальных состязаний. В течение двух дней дети боролись за звания сильнейших, демонстрируя знания в письменном и устном турах. Ребята ждало аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, задания по страноведению и письмо.

В результате победителем стала ученица 10 класса тюменской школы № 70 Анастасия Тюлькова. Второе место завоевала Юлия Трещеткина из 11 класса гимназии ТюмГУ, бронзу взяла Елизавета Арцер из 10 класса областной физико-математической школы.

Кроме этого жюри решили присудить 4 рейтинговое место ученику 9 класса ишимской школы № 5 Льву Герберу.

Добавим, что теперь у победителя есть шанс представить Тюменскую область на заключительном этапе олимпиады по немецкому языку, который пройдет в апреле в Петрозаводске, пишет "Мегатюмень".