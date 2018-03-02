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X-BIO ТюмГУ открывает набор на магистерскую программу "Биологическая безопасность растений"

17:37 02 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
www.agroyug.ru

Набор на магистерское направление "Биология" по программе "Биологическая безопасность растений" (PlantBIOSecurity) на английском языке открывается в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ с 2018 года.

Выпускники программы будут владеть глубокими знаниями о физико-химических и биологических методах борьбы с фитопатогенами, вредителями и сорняками, которые будут необходимы для обеспечения роста продуктивности в сельском хозяйстве в условиях глобальных природных изменений.

Одна из ключевых особенностей программы магистратуры по специализации "Биологическая безопасность растений" в институте X-BIO - широкое использование проектного метода, когда магистранты входят в состав исследовательских команд, работающих над решением актуальных фундаментальных и прикладных проблем в лабораториях мирового класса X-BIO, имея возможность соруководства диссертационными исследованиями со стороны ведущих ученых из научных организаций России и зарубежных стран.

В этом году на направление выделено 20 мест, в том числе 15 бюджетных. Для поступления необходимо пройти тест по направлению подготовки  и собеседование.

Прием документов на программы магистратуры начинается 18 июня 2018 года и завершится для тех, кто претендует на бюджетные места, – 25 июля, на договорные места по очной форме – 30 августа, на договорные места по заочной форме – 31 октября.

Выпускники магистерской программы "Биобезопасность растений" имеют хорошие перспективы трудоустройства в  крупных наукоемких компаниях агропромышленного сектора, таких как УГМК-Агро, Щёлково-Агрохим, Cargill, Bayer, BASF, Syngenta, Cheminova, в государственных службах карантина растений.

Программа реализуется совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты растений (ВИЗР) из Санкт-Петербурга, в лабораториях которого магистранты смогут проходить практические стажировки. Руководитель магистерской программы - ведущий исследователь в области микологии  Филипп Борисович Ганнибал, директор ВИЗР, завлабораторией микологии и фитопатологии ВИЗР.

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Теги: биология , образование , ТюмГУ

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