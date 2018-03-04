Тюменская полиция усилит борьбу с распространением синтетических наркотиков

Фото Тюменской облдумы

Значительно снизилось число граждан, погибших от рук преступников в 2017 году. Об этом сообщил врио начальника регионального управления МВД Валерий Суворов, выступая на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы.

По его информации, в прошлом году результате противоправных действий в области погибло 218 человек — это самый низкий показатель за последнее пятилетие.

"Раскрывается 9 из 10 убийств, число которых сократилось на 18,6%. Снижение криминальной напряженности в регионе напрямую связано с эффективностью мер, заложенных в региональных профилактических программах", - подчеркнул врио начальника управления.

Между тем, как пишет "Вслух.ру", в Тюменской области выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 39 случая в эти преступления были вовлечены несовершеннолетние. Этот факт вызвал озабоченность депутата Андрея Артюхова. "С чем связан рост, и какие меры необходимо принять для того, чтобы изменить ситуацию", - спросил он.

Валерий Суворов объяснил, что в последние годы основным наркотиком являются синтетические смеси — так называемый спайс. Способы его распространения отличаются от привычных схем — это закладки, информация о которых передается через интернет, соцсети, мессенджеры — их довольно трудно отследить. "С другой стороны рост количества раскрытых преступлений говорит об эффективности действия полиции. Мы продолжаем работать, и приложим все усилия, чтобы переломить тенденцию", - пообещал он