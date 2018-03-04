Борис Гребенщиков попал в реанимацию

Борис Гребенщиков попал в реанимацию/Фото РИА Новости

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких. Об этом сообщает канал "78" со ссылкой на одного из организаторов движения "Митьки" Виктора Тихомирова.

"Борис в реанимации. У него воспаление легких. Других подробностей пока не знаю. Хорошо, что он в больнице — за ним там присматривают, а дома или в туре расхворался бы еще больше ", — заявил он.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что Гребенщиков попал в больницу из-за проблем с сердцем, однако на официальной странице музыканта в Facebook эту информацию опровергли.

"Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления", — говорится в сообщении на сайте.

Ближайшие концерты группы "Аквариум" должны состояться 16 марта в Санкт-Петербурге и 18 марта Москве, сообщает РИА Новости.