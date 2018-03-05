В Бердюжье работникам АТП вернули долги по зарплате

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27 работников АТП в Бердюжье получили задолженность по зарплате в сумме более 1,6 млн рублей.

В прокуратуре Бердюжского района Тюменской области установили, что сумма задолженности перед работниками за ноябрь - декабрь 2017 года составила более 1,6 млн рублей. Прокуратура в адрес директора внесла представление об устранении нарушений закона и направила в суд заявления о взыскании зарплаты, которые были удовлетворены судом. Судебные постановления были переданы в службу судебных приставов для исполнения и находились на контроле прокуратуры.

В результате принятых прокуратурой мер работникам выдали долги по зарплате. Погашение задолженности по зарплате за январь-февраль текущего года находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.