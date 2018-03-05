Добровольцы Тюменского госуниверситета открыли Год волонтера

фото ИА "Тюменская линия"

Торжественными фанфарами и награждением волонтеров открыли Год добровольца в Тюменском государственном университете 5 марта.

"Добровольцы - это люди, для которых "гражданский и нравственный долг" - не пустые слова. Вы по зову сердца пришли в это движение. Давайте каждый день делать мир лучше и творить добрые дела. Надеюсь, таких людей в ТюмГУ станет еще больше в 2018 году", - приветствовал участников ректор вуза Валерий Фальков.

К этому есть все предпосылки. К 2018 году в университете функционирует ячейки добровольчества уже в четырех институтах. В Год волонтера вуз откроет еще три направления.

Фото ИА "Тюменская линия"

Первый день весны стал знаменательным для добровольцев ТюмГУ: открылась школа добровольцев при вузе. Она окажет поддержку волонтерам.

"Добровольцу важно самому "не выгореть", а также соблюдать границы и доверительные отношения со своими подопечными. Деятельность в социальной сфере имеет свою специфику, и этому будем обучать добровольцев в школе", - поделилась руководитель центра добровольцев ТюмГУ Ирина Никулина.

Весной студентов ждут еженедельные занятия с опытными педагогами и тренерами, среди которых преподаватели Института психологии и педагогики ТюмГУ, региональными и федеральными спикерами.

Ирина Никулина рассказала, что 2018-ый окунет студенчество в новую волну волонтерства. Она презентовала уже действующие проекты университета: "Я - донор", фестиваль "Белая трость", "Сам себе повар" и другие. А также представила новые направления деятельности, которые запустят в скором будущем. Одним из них станет проект "Доступные книги": студенты запишут аудиокниги для слабовидящих людей, которые будут доступны в мобильном приложении ЭБС "Лань".

Добровольцев ТюмГУ поздравили с Годом волонтера в России и отметили благодарственными письмами. Особыми словами и овациями благодарили тех самоотверженных ребят, кто протянул руку помощи пострадавшим от пожара горожанам на ул. Олимпийская.

Одним из них был первокурсник из Таджикистана Санжарбек Вохидов. Когда начался пожар в многоэтажке, молодой человек проходил рядом. "Хоть и была пара, я пошел помогать людям. Не знаю почему. И даже за благодарностью не пошел, когда звали", - рассказал он.

Благодарность ему вручили сотрудники тюменского центра "Мария". "За активную жизненную позицию и оказанную посильную помощь в сборе вещей и продуктов первой необходимости для пострадавших от пожаров, возникших на территории Тюмени и Тюменской области", - написано в именной благодарности.

На встрече напомнили, что открытие Года добровольца состоится во Дворце спорта и творчества "Пионер" 6 марта в 10 часов.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Лина Орлова