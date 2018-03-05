Тюменский опыт создания доступной среды тиражируют на всю страну

Фото администрации Тюмени

Посетить скверы и парки, увидеть футбольный матч на стадионе своими глазами и воспользоваться общественным транспортом наравне с остальными горожанами могут маломобильные тюменцы благодаря проекту "Тюмень – город равных возможностей". Работу городской администрации в этом направлении оценили на федеральном уровне: проект по итогам конкурса Минстроя включили во всероссийский реестр лучших практик и рекомендовали к тиражированию.

В дорожной карте предусмотрено оснащение объектов всех категорий: здравоохранения, спорта и молодежной политики, образования, культуры и административных зданий. На 171 городской парковке суммарно оборудовано 298 мест для личных автомобилей инвалидов. С учетом пожеланий самих маломобильных горожан обустроены пешеходные переходы, дворы и общественные туалеты. Благодаря реализации этого проекта более 111 тысяч человек могут беспрепятственно попасть в парки, музеи, больницы и концертные залы Тюмени.

Фото администрации Тюмени

К примеру, в сквере "Серебряные ключи" появились заезды и переходы с заниженными бордюрами, в сквере Гимназистов - тактильная плитка и мнемосхемы. Спуститься к стадиону “Геолог” и подняться обратно на ул. Ленина тюменским колясочникам помогает новый пандус, лестница у самого стадиона также адаптирована для инвалидов. Важно отметить, что перила пандуса приспособлены и для слабовидящих горожан - их начало и конец снабжены ярко-желтыми метками и надписями шрифтом Брайля. На главной достопримечательности областной столицы, мосту Влюбленных, обустроен тактильный путь и установлены подъемники со стороны заречной части города.

Фото администрации Тюмени

Проект помогает тюменцам с ограниченными возможностями чувствовать себя комфортно и в общественном транспорте. Автобусы оснащены системой информирования и ориентирования для инвалидов по зрению "Говорящий город", имеют световые табло, где слабослышащие люди могут увидеть названия остановок. Из общего числа муниципальных автобусов почти половина – низкопольные, а значит удобные для колясочников. В 2018 году в автопарке ТПАТП № 1 появятся еще 166 новых низкопольных автобусов, оснащенных всеми необходимыми устройствами для передвижения инвалидов, сообщают в пресс-службе администрации Тюмени.

Дарья Казакова