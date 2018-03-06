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Спасатели соревновались в навыках реагирования на ДТП

18:21 06 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС по Тюменской области

37 пожарно-спасательная часть заняла первое место в соревнованиях по реагированию на ДТП среди зональных пожарно-спасательных частей в Тобольске. Они будут принимать участие в областных соревнованиях.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области, вторыми стали бойцы из Увата, на третьем месте - 129-я пожарно-спасательная часть. Во время соревнований бойцы пожарной охраны не просто совершенствовали свои действия, нужно было выполнить все четко, слаженно и быстро. На старт вышли пять команд. Это пожарно-спасательные части по охране Тобольска и Тобольского района, сел Уват и Ярково Тюменской области.

фото МЧС по Тюменской области

По легенде машина попала в крупное ДТП, легковушка деформировалась, а внутри нее оказались заблокированными люди. У пассажира и водителя серьезные травмы позвоночника, рук и ног. По команде пожарные вскрывают машину, срезают гидравлическими ножницами мятую крышу и вызволяют из поврежденного авто людей. На шейный отдел позвоночника и на конечности пострадавшим накладывают повязки.

фото МЧС по Тюменской области

"На дорогах ежедневно происходят аварии. К сожалению, в них погибают и страдают люди. Наша задача – вовремя прийти на помощь и грамотно ее оказать, - говорит начальник службы пожаротушения 8 отряда Федеральной противопожарной службы Алексей Мамонтов. – Сегодня бойцы оттачивают совместные действия, в очередной раз совершенствуют мастерство обращения с гидравлическим инструментом".

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Теги: гидравлические ножницы , ДТП , МЧС , соревнования пожарных

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