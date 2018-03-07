В доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени демонтируют поврежденные конструкции кровли

фото: 32 ОФПС по Тюменской области

Жильцы третьего и четвертого подъездов дома №91 по ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, где произошло сползание части кровли, смогут вернуться в свои квартиры через двое суток. Об этом после оперативного совещания на месте инцидента сообщил заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

"По предварительным данным, при проведении работ по замене кровли многоквартирного дома в ходе демонтажных работ подрядчик допустил нарушение целостности старой кровли, что привело к ее неконтролируемому сползанию. Во время сползания кровлей был выдавлен участок кирпичного парапета, который, падая, сильно повредил три балкона квартир в 3 и 4 подъездах. Иные конструктивные элементы дома не повреждены. Ситуация находится на контроле", - сообщил Павел Перевалов.

По его словам, в связи с наличием опасно нависающих конструкций старой кровли и 3 балконов, доступ в 3 и 4 подъезд временно ограничен. В течение двух суток планируется выполнить работы по демонтажу нависающих конструкций, после чего ограничение доступа будет снято, жители смогут вернуться в свои квартиры. На время проведения демонтажных работ жителям предложено заселиться в гостиницу "Колос".

Восстановление парапета, а также возведение новой кровли будет продолжено в соответствии с действующим контрактом. Восстановление балконов будет выполнено за счет средств подрядной организации.

Ход выполнения всех запланированных мероприятий будет контролировать городская комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, инцидент произошел в 16 часов 18 минут 6 марта. Пострадавших нет.

Соб. инф.