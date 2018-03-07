up

7.03.2018 среда

USD 56,5041

EUR 69,7317

В Тюмени -14..-16 С 9 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени демонтируют поврежденные конструкции кровли

20:56 06 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: 32 ОФПС по Тюменской области

Жильцы третьего и четвертого подъездов дома №91 по ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, где произошло сползание части кровли, смогут вернуться в свои квартиры через двое суток. Об этом после оперативного совещания на месте инцидента сообщил заместитель главы администрации города  Павел Перевалов.

"По предварительным данным, при проведении работ по замене кровли многоквартирного дома в ходе демонтажных работ подрядчик допустил нарушение целостности старой кровли, что привело к ее неконтролируемому сползанию. Во время сползания кровлей был выдавлен участок кирпичного парапета, который, падая, сильно повредил три балкона квартир в 3 и 4 подъездах. Иные конструктивные элементы дома не повреждены. Ситуация находится на контроле", - сообщил Павел Перевалов.

По его словам, в связи с наличием опасно нависающих конструкций старой кровли и 3 балконов, доступ в 3 и 4 подъезд временно ограничен. В течение двух суток планируется выполнить работы по демонтажу нависающих конструкций, после чего ограничение доступа будет снято, жители смогут вернуться в свои квартиры. На время проведения демонтажных работ жителям предложено заселиться в гостиницу "Колос".

Восстановление парапета, а также возведение новой кровли будет продолжено в соответствии с действующим контрактом. Восстановление балконов будет выполнено за счет средств подрядной организации.

Ход выполнения всех запланированных мероприятий будет контролировать городская комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, инцидент произошел в 16 часов 18 минут 6 марта. Пострадавших нет.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: демонтаж , ЖКХ , кровля , Павел Перевалов , подрядчики , ремонт

Последние новости

07:42 Занятия первой смены для 1–4 классов тюменских школ отменяются
20:56 В доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени демонтируют поврежденные конструкции кровли
19:36 Курорты Краснодарского края возглавили Топ-10 направлений отдыха на 8 Марта
19:12 The Rasmus выступит на сцене тюменской филармонии
19:00 Следком выяснит причины инцидента в тюменской пятиэтажке
18:45 Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки
18:33 На кондитерской фабрике в Ишиме смонтируют новую производственную линию
18:21 Спасатели соревновались в навыках реагирования на ДТП Фото
18:16 Опыт реконструкции тюменских скверов перенимают по всей стране Фото
18:05 Участник легендарной команды "NaVi" проведет автограф-сессию на Tyumen Cyber Fest
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Тюменцы получили помощь в приемной президента России

Политика

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Досрочное голосование началось в Голышмановском районе

Экономика

На кондитерской фабрике в Ишиме смонтируют новую производственную линию

Сорок участков дорог отремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"

Тюменские заготовительные кооперативы могут рассчитывать на льготные кредиты

Общество

Занятия первой смены для 1–4 классов тюменских школ отменяются

Курорты Краснодарского края возглавили Топ-10 направлений отдыха на 8 Марта

The Rasmus выступит на сцене тюменской филармонии

Спорт

Лыжник Андрей Выхин: золотая медаль - ступень к новым результатам

ФИФА выпустил ролик к ЧМ-2018

Мам с малышами ждет на занятия фитнесом тюменский спорторганизатор

Происшествия

В доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени демонтируют поврежденные конструкции кровли

Следком выяснит причины инцидента в тюменской пятиэтажке

Тюменку осудят за содержание наркопритона
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+