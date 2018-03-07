Занятия первой смены для 1–4 классов тюменских школ отменяются

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Занятия 1-й смены в школах Тюмени для учеников 1 – 4 классов 7 марта отменены из-за низкой температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соб. инф.