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Ялуторовск ждет народные таланты на фестиваль имени Саввы Мамонтова

13:00 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Ялуторовск в ожидании старта фестиваля народного творчества им. С.И. Мамонтова, торжественное открытие которого состоится 24 марта.

Фестиваль, как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" организаторы, проходит в 24-й раз и жители города ждут от него новых встреч и открытий. Ежегодно фестиваль проводится в целях развития и популяризации народного творчества, выявления и поддержки талантов, укрепление творческих связей и обмена опытом.

В течение двух недель коллективы, отдельные исполнители, самодеятельные авторы, юные художники, мастера декоративно-прикладного творчества будут демонстрировать свои способности в вокале, хореографии, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном и литературном творчестве, инструментальном исполнительстве, хоровом пении. Кроме того в рамках фестиваля состоится презентация сборников "Явлутур-городок" и "…Чувства добрые я лирой пробуждал".

Участниками фестиваля становятся не только жители юга Тюменской области, в 2017 году участие принял город Новый Уренгой, в 2016 году – Шадринск Курганской области. В 2017 году участниками фестиваля стали почти 50 творческих коллективов и солистов.

"Сейчас круг участников только формируется, - рассказала менеджер по рекламе дворца культуры "Арт-Вояж" Валентина Ноженникова, - К нам поступают заявки по всем номинациям фестиваля".

Уже 19 марта во дворце культуры откроется выставка работ декоративно-прикладного творчества. В программе фестиваля конкурс эстрадных и народных исполнителей-вокалистов, конкурс инструментального исполнительства (струнные, духовые и ударные инструменты, фортепиано), конкурс литературного творчества "Проба пера", хореографический конкурс, фестиваль детского творчества "Волшебный сундучок", конкурс творчества среди предприятий и организаций "Творческий город".

Конкурсная программа фестиваля завершится 1 апреля гала – концертом участников XXIV областного открытого фестиваля народного творчества имени С.И. Мамонтова.

А 6-7 апреля в его рамках пройдут театральные встречи.

Многожанровый открытый фестиваль народного творчества имени Саввы Мамонтова учрежден администрацией города Ялуторовска, комитетом по культуре и туризму и ежегодно проводится с 1994 года. В этом году фестиваль пройдет при поддержке Благотворительного фонда содействия культуре имени Мамонтова. И само торжественное открытие праздника состоится в сквере, который тоже носит имя мецената, активно поддерживавшего различные виды творческой деятельности.

Савва Иванович Мамонтов – известный в России меценат, родился в Ялуторовске. Он оказывал большую поддержку талантливым композиторам, художникам, скульпторам России. Савва Иванович был одаренным человеком, глубоко понимал и чувствовал искусство. Именно ему принадлежит фраза "Жизнь коротка – искусство вечно".

Борис Олейник

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Теги: Савва Мамонтов , фестиваль , Ялуторовск

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