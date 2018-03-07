Житель Сладковского района угрожал бензопилой инспектору природоохраны

sledcom.ru

Мужчину, грозившего распилить инспектора природоохраны, осудят в Сладковском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, пьяный 36-летний житель Сладковского района находился на оз. Усовское. Мужчина угрожал распилить бензопилой инспектора отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.