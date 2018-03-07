Тоболяк пойдет под суд за поджоги в многоквартирных домах

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Мужчину, обвиняемого в поджогах в трех многоквартирных домах, осудят в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в августе 2017 года пьяный мужчина поджег кабели в электрощитовых дома № 31 в 15 микрорайоне. Подобные поджоги он совершил в соседних 16-этажных домах. На место происшествия прибыли пожарные, из-за сильного задымления была проведена эвакуация людей.

В результате действий пьяного тоболяка были повреждены и пришли в негодность кабели интернет-связи , кабели электроснабжения, домофонной связи, эфирного телевидения, пожарной сигнализации. Была нарушена нормальная жизнедеятельность жильцов трех многоквартирных домов. В течение трех месяцев электроснабжение жилых домов шло по аварийной линии. Восстановление сетей связи продолжается по сей день.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.