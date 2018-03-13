Правоохранители рассказали, как не стать жертвой вербовщика

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Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) опубликовал памятку, рассказывающую, как избежать вербовку в террористическую организацию.

Работа центра направлена на активное противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, совершенствование работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий в сети Интернет, привлечению молодежи и студентов к разработке теоретических и методологических основ противодействия идеологии терроризма.