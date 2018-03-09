В Якутии создан заказник федерального значения "Новосибирские острова"

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Создание заказника федерального значения "Новосибирские острова" в Якутии подготовлено Минприроды, подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 7 марта.

"Создание заказника на Новосибирских островах необходимо для сохранения островных экосистем, редких видов растений и животных и уникальных объектов неживой природы, а также для развития экологического туризма в Арктике", - отметил глава Минприроды России Сергей Донской. Особо охраняемая природная территория общей площадью около 6, 6 млн га расположена на островах архипелага Новосибирские острова в Республике Саха (Якутия), и на землях водного фонда (участок внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации шириной 12 морских миль, примыкающий к территории архипелага Новосибирские острова). Заказник будет находиться в ведении Минприроды России.

Заказник создан в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" в целях сохранения и изучения уникальных островных экосистем Российской Арктики, редких видов животных, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также поддержания экологического баланса. Природные комплексы созданного заказника типичны для Арктики в целом, но имеют свои уникальные черты, в первую очередь благодаря близости Великой Сибирской Полыньи. Территория заказника представляет собой северные арктические тундры в сочетании с тундроболотами и болотами, каменистые пустыни, морские песчаные отмели и дюны с разреженной растительностью, арктические полупустыни и пустыни. На Новосибирских островах встречаются такие редкие растения, как родиола розовая, занесенная в Красную книгу РФ, крупка Поле, полынь Ричардсона, лютики шпицбергенский и ненецкий, внесенные в Красную книгу Республики Саха (Якутия).

На протяжении всего года в акватории Новосибирского архипелага обитают белый медведь и лаптевский подвид моржа (Красная книга РФ), морской заяц (лахтак). На Новосибирских островах в настоящее время зарегистрировано З исторических памятника, связанных с периодом открытия и изучения островов, а также крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков фауны эпохи плейстоцена. На острове Жохова обнаружена стоянка людей каменного века — самая северная из известных стоянок древнего человека. Управление заказником будет осуществлять ФГБУ "Государственный природный заповедник "Усть-Ленский" (Республика Саха (Якутия), сообщает пресс-служба Минприроды России.