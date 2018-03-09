Персонажей "Ну, погоди!" и "Винни Пуха" изобразили на кроссовках

фото Puma

Немецкий производитель одежды и обуви для спорта и города Puma представил лимитированную коллекцию в честь 50-летия своей культовой модели Puma Suede, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру" 9 марта.

В линию, созданную совместно со студией "Союзмультфильм", вошли кроссовки с изображением персонажей мультфильмов студии: Зайца и Волка из "Ну, погоди!" и Пятачка из "Винни Пуха". На задники кроссовок нанесены фразы из мультфильмов ("Заяц, Волк", "Неправильные пчелы" и "Неправильный мед"). Модель по мотивам "Ну, погоди!" выполнена из синей замши с белыми деталями, по мотивам "Винни Пуха" — из черной замши с желтыми деталями. В магазины России обувь поступит 19 апреля.

Добавим, "Ну, погоди!" — советский и российский мультсериал. Первый фильм серии снят в 1969 году режиссером Геннадием Сокольским, затем над ней работал режиссер Вячеслав Котеночкин и другие мультипликаторы. По сюжету мультфильма Волк гоняется за зайцем, но догнать его не может. В финале каждой серии Волк восклицает: "Ну, погоди!" В советское время героев озвучивали актеры Анатолий Папанов и Клара Румянова. "Винни Пух" — серия советских рисованных мультфильмов по сказке Алана Александра Милна о медвежонке Винни Пухе и его друзьях: поросенке Пятачке, ослике Иа, Кролике и Сове. Мультфильмы озвучивали актеры Евгений Леонов, Ия Савина и Владимир Осенев.