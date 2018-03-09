Московскому тигру Мирону подобрали двух невест в Дании

Тигр Мирон/фото Московского зоопарка

В рамках Европейской программы по сохранению популяции амурских тигров в неволе тигр по кличке Мирон был отправлен из Московского зоопарка в зоопарк Копенгагена. Транспортировка самого крупного представителя семейства кошачьих в общей сложности длилась 60 часов.

Хищник перенес долгую дорогу без проблем и благополучно добрался до нового дома. Датские коллеги сообщают, что тигр чувствует себя хорошо и уже активно исследует свой вольер. В копенгагенском зоопарке на данный момент содержатся две самки 2013 года рождения, как только Мирон пройдет карантин и полностью адаптируется, зоотехники начнут работу по его знакомству с ними. Это очень непростой и трудоемкий процесс, однако в случае успеха в Дании (и в перспективе в Европе) появится новая генетическая линия амурских тигров, что имеет огромное значение для сохранения популяции этого редкого вида животных в неволе. Тигр Мирон родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2014 году.

"Московский зоопарк активно участвует в Европейской программе по сохранению популяции амурских тигров в неволе, поскольку наша страна обладает уникальным генетическим ресурсом этих редких животных. Наши специалисты добились больших успехов в разведении тигров, нам удается регулярно получать здоровое потомство и впоследствии отправлять подросших животных в зоопарки по всему миру. Так, например, сейчас мы ведем переговоры о судьбе брата Мирона: его очень хотят получить в свою коллекцию наши коллеги из Японии. Транспортировка тигров это невероятно сложный и даже рискованный процесс, который требует от сотрудников максимальной концентрации и многих усилий. Однако наши зоотехники уже имеют богатый опыт в этой области, так что мы сможем осуществить транспортировку в любую точку планеты", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Добавим, в Центре воспроизводства редких видов животных содержится 9 амурских тигров. Среди них четыре детеныша, родившихся в 2017 году (две самки и два самца); два самца, полученных из дикой природы, еще один самец 2014 года рождения (брат Мирона), а также две взрослые самки. На экспозиции в Московском зоопарке живет еще одна самка по кличке Принцесса, приехавшая из Киевского зоопарка. Несмотря на свой преклонный возраст она хорошо себя чувствует, ведет активную жизнь и неизменно радует посетителей, прогуливаясь по вольеру и демонстрируя свою царственную красоту, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.